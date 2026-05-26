Dragon Quest VII Reimagined: Liebevolles Making of-Video

Square Enix hat inzwischen ein ausgesprochen liebevoll gemachtes Making of-Video zu "Dragon Quest VII Reimagined" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

In dem Making of-Video zu "Dragon Quest VII Reimagined" sprechen Produzent Takeshi Ichikawa, Regisseur Masato Yagi und Drehbuchautorin Sayaka Takagi über den Entstehungsprozess, die Herausforderungen bei der Neuinterpretation des Originalspiels und darüber, was sie sich diesbezüglich von den Fans wünschen. Dazu passende Szenen aus dem Spiel oder Konzeptzeichnungen werden auch gezeigt.

Bereits im Februar war der Launchtrailer zu "Dragon Quest VII Reimagined" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dragon Quest VII Reimagined" ist seit 5. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.