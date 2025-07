Square Enix arbeitet an Dragon Quest VII Remake

Es scheint, als könnten wir uns auf ein weiteres Remake zu "Dragon Quest" freuen. Nach dem "Dragon Quest 3 HD-2D Remake" erfahren wir nun, dass bei Square Enix an einer Neuauflage zu dem PlayStation-Klassiker "Dragon Quest VII: Fragmente der Vergangenheit" gearbeitet wird.

So berichtet die Website MP1st, das Vorhaben in internen Dokumenten zu unterschiedlichen Square Enix-Projekten gesichtet zu haben. Die Tatsache, dass dieses Mal nicht die Bezeichnung "HD Remake" verwendet wird, interpretiert das Magazin so, dass "Dragon Quest VI" neu gedacht werden und nicht nur ein grafisches Update bekommen soll. Demnach sollten wir durchaus auch mit Unterschieden im Gameplay und dem allgemeinen Aufbau des Spiels rechnen können, also weit darüber hinaus, was im Jahr 2016 für Nintendo 3DS die Gaming-Welt erblickte. Geplant sei ein Release zum aktuellen Zeitpunkt spätestens im März 2026. Auch Jason Schreier hat die Existenz des "Dragon Quest VII" Remakes in einem Kommentar angedeutet.