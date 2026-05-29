Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition: Frische Infos zur Switch-2-Portierung

Das geht aber schnell: Erst zum Dragon Quest Day hatte Square Enix eine Switch-2-Umsetzung von "Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition" in Aussicht gestellt. Jetzt hat Nintendo einige noch offene Fragen dazu beantwortet.

Konkret sind diese Informationen der offiziellen Website des Mario-Konzerns zu entnehmen. Demnach ist kein Upgrade-Pack für Besitzer der Switch-Fassung von "Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition" geplant. Nintendo erklärt dazu, dass man sich bereits vor dem Kauf genau überlegen muss, welche Version benötigt wird. Zudem wird es leider nicht möglich sein, Spielstände aus der Switch-2-Version zu übernehmen.

Die Switch-2-Portierung von "Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition" war erst in dieser Woche enthüllt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition" erschien am 27. September 2019 für Switch. PS4, Xbox One und der PC folgten am 4. Dezember 2020. Die Switch 2 wird schliesslich am 24. September versorgt.