Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition auch für Switch 2?

Es könnte sein, dass Square Enix aktuell an einer Switch-2-Umsetzung von "Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition" arbeitet. Zumindest wurde jetzt ein erstes Indiz dafür gesichtet.

Konkret ist beim Taiwan Digital Game Rating Committee eine Alterseinstufung für eine Switch-2-Version von ""Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition" aufgetaucht. Besagte Alterseinstufungen bzw. Ratings sind in der Regel ein guter Indikator, aber eben keine Garantie für eine spätere Veröffentlichung.

Bereits zu seinem Launch konnten wir "Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition" ausführlich unter die Lupe nehmen. Unseren damaligen Test des Rollenspiels könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition" erschien am 27. September 2019 für Switch. PS4, Xbox One und der PC folgten am 4. Dezember 2020.