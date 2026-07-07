Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition: Erste Technik-Details zur Switch-2-Portierung

Square Enix hat erste technische Informationen zur kommenden Switch-2-Umsetzung von "Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition" verraten. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Demnach werden wir auch in der Switch-2-Fassung von "Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition" zwischen einem Performance- und einem Qualitätsmodus wählen können. Ersterer läuft dabei mit 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde und letzterer mit 1440p bei 30 Bildern pro Sekunde.

Bereits im Mai hatte Nintendo erste Details zu "Dragon Quest XI S" für Switch 2 verraten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition" erschien am 27. September 2019 für Switch. PS4, Xbox One und der PC folgten am 4. Dezember 2020. Die Switch 2 wird schliesslich am 24. September versorgt.