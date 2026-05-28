Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition kommt auch für Switch 2

Square Enix hat "Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition" auch für Switch 2 in Aussicht gestellt. Die Umsetzung wird im September veröffentlicht.

Demnach wird "Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition" am 24. September auch für Switch 2 erscheinen. Es bietet sämtliche Features der vorherigen Veröffentlichung von "Dragon Quest XI S" und eine neue Option, mit der wir zwischen einem Grafik- oder einem Performance-Modus wählen können. Ein Trailer stimmt uns schon jetzt über eine Minute lang mit In-Game-Sequenzen darauf ein.

Bereits im April machten Gerüchte über eine Switch-2-Umsetzung von "Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition" die Runde, weil beim Taiwan Digital Game Rating Committee eine entsprechende Alterseinstufung gesichtet worden war. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition" erschien am 27. September 2019 für Switch. PS4, Xbox One und der PC folgten am 4. Dezember 2020.