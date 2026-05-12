Dragon Quest: Livestream am 27. Mai

Yuji Horii, Schöpfer von "Dragon Quest", hat für den 27. Mai einen Livestream zu der renommierten Rollenspielreihe angekündigt. Anlass ist deren 40jähriges Jubiläum.

Inhaltliche Informationen dazu gibt es auch schon. Laut Angaben von Horii könnte dort nämlich erstmals wieder ein neues Spiel der Reihe vorgestellt werden. Ausserdem sind weitere Inhalte rund um die Marke geplant. Square Enix hat sich dagegen bisher noch nicht offiziell dazu geäussert.

Ein konkreter Titel wurde dabei zwar nicht genannt, aber es steht insbesondere "Dragon Quest XII: The Flames of Fate" im Fokus der Erwartungen, weil es seit dessen Ankündigung keine neuen Infos gab. Das Rollenspiel war im Mai 2021 enthüllt worden und unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Welche Titel würdet ihr gerne beim kommenden "Dragon Quest"-Livestream sehen?