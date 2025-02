Dragon Quest XII: The Flames of Fate ist in Vollproduktion

Fast vier Jahre ist es nun schon her, dass "Dragon Quest XII: The Flames of Fate" offiziell angekündigt wurde. Jetzt gibt es ein offizielles Lebenszeichen von dem kommenden Rollenspiel.

Konkret sagte Serienschöpfer Yuji Horii, dass sich "Dragon Quest XII: The Flames of Fate" in Vollproduktion befindet. Die Arbeiten des Teams daran seien intensiv und man hoffe, schon bald Schritt für Schritt mehr Details dazu veröffentlichen zu können. Bis dahin bitte man die Community weiter um Geduld.

"Dragon Quest XII: The Flames of Fate" wird düstere, erwachsene Inhalte bieten und uns zwingen, verschiedene Entscheidungen zu treffen, um unseren Lebensweg zu bestimmen. Die traditionellen Kämpfe der Serie mit Kommandos werden gleichzeitig ebenfalls überarbeitet.

"Dragon Quest XII: The Flames of Fate" wird irgendwann einmal für noch nicht näher spezifizierte Plattformen erscheinen.