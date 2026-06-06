Dragon Shelter: Fantasy Farming Sim

In "Dragon Shelter" werdet ihr Nutzpflanzen anbauen, Werkzeuge herstellen, euch mit den Stadtbewohnern anfreunden und natürlich verschiedene einzigartige Drachen aufziehen und pflegen – jeder mit eigenen Persönlichkeiten und Fähigkeiten. Diese Drachen sind nicht nur Begleiter; sie helfen dabei, Biome wiederherzustellen, Geheimnisse aufzudecken und stellen die letzte Bastion der Hoffnung gegen die schleichende Verwüstung dar, die das Land bedroht.

"Bei der Entwicklung von Dragon Shelter war es das Ziel, eine Welt zu erschaffen, in die ihr entfliehen könnt, eine Welt, in der Drachen und Magie gedeihen können. Wir freuen uns, euch ab dem 24. September in diese magische Welt einzuladen, und wir hoffen, dass ihr in der Zwischenzeit den Einblick geniesst, den die Steam-Demo bietet.“

Oleg Babenkov, Game Director von Wild Forest Studio

"Wir freuen uns, dem Team von Wild Forest Studio dabei zu helfen, ihren Traum im Laufe dieses Jahres zu verwirklichen. Dragon Shelter fängt die gemütliche Erfahrung ein, die ihr liebt, und verbindet entspannendes Gameplay mit fantasievollen Kreaturen, ergänzt durch etwas Kochen und Gärtnern."

Rich Keen, VP Publishing von Curve Games

"Dragon Shelter" befindet sich für den PC in Entwicklung und wird am 24. September 2026 erscheinen.