Baldiger Early-Access-Start von Dragonkin: The Banished

Publisher Nacon und Entwickler Eko Software haben den Early-Access-Start von "Dragonkin: The Banished" verkündet. Dabei wurde ein konkretes Datum im März genannt.

Demnach startet "Dragonkin: The Banished" am 6. März in den Early Access. Ein Release Date Trailer stimmt uns jetzt schonmal über eineinhalb Minuten lang darauf ein.

"Dragonkin: The Banished" zollt dem Genre Tribut und beinhaltet eine originelle Dark Fantasy-Welt, in der die Charakterklassen mutierte Hybriden zwischen Drachen und Menschen sind. Im Solo- oder Koop-Modus mit bis zu vier Spielern müssen mächtige Drachen verfolgt und bekämpft werden, um die Welt von ihrer Herrschaft zu befreien.

"Dragonkin: The Banished" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.