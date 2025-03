Dragonkin: The Banished in den Early Access gestartet

"Dragonkin: The Banished" ist ab sofort im Early Access verfügbar. Das neue Hack’n’Slash-Spiel von Eko Software bietet ein Gameplay, das den Grundprinzipien des Genres treu bleibt, dabei aber ganz eigene Elemente einführt. Zur späteren, vollständigen Veröffentlichung wird das Spiel auch für Konsolen erhältlich sein.

In "Dragonkin: The Banished" schlüpft ihr in die Rolle eines von drei Drachenjägern, um die Menschheit von den einfallenden drakonischen Mächten zu befreien. Dazu bietet das Spiel Crafting-Mechaniken zur Charakterverbesserung, die eine Vielzahl an Möglichkeiten beim Erstellen von Builds bieten.

Ihr entwickelt die Fähigkeiten eures Helden mit einem komplexen Fähigkeitensystem namens Ancestral Grid weiter, in dem ihr auf eurer Reise gesammelte Fragmente kombiniert. Wenn ihr dabei die Fähigkeiten eures treuen Drachling-Begleiters auf die ihres Helden ausrichtet, könnt mächtige Symbiosen geschaffen werden.