Dragonkin - The Banished erhält neues Video

Nacon und Eko Software veröffentlichen ein neues Video zu "Dragonkin: The Banished", in dem die Mechanik des neuen Hack'n'Slash-Skillsystems vorgestellt wird. Das sogenannte Ancestral Grid ermöglicht es individuelle Builds zu erstellen und die Horden von Feinden zu besiegen, die in der von Drachen bevölkerten Welt herrschen.

Das Skillsystem von "Dragonkin: The Banished" basiert auf dem Ancestral Grid, einem Interface, das sich gleichzeitig mit dem Charakter weiterentwickelt. Jede Klasse hat ihr eigenes Raster, das sich mit dem Stufenaufstieg erweitert. Auf diesem Raster werden Fragmente platziert: sechseckige Stücke, die Fähigkeiten oder Modifikatoren enthalten. Durch die Anordnung dieser Fragmente könnt ihr euren Spielstil anpassen. Fertigkeiten werden der Fertigkeitsleiste des Charakters hinzugefügt, während Modifikatoren die Effektivität der Fertigkeiten, mit denen ihr in Kontakt kommen, erhöht.

Das Ancestral Grid ist mehr als nur ein Skill Tree und funktioniert wie ein Puzzle. Je weiter ihr im Spiel voranschreitet, desto mächtigere und komplexere Fragmente erhaltet ihr.

Euer Abenteuer wird ausserdem durch eine einzigartige Begleitung bereichert: Eurem Drachling. Dieser junge, ausgebildete Drache fügt eine zusätzliche strategische Dimension hinzu, indem er seinen eigenen Platz im Raster hat und spezielle Effekte auslöst.

Das Team von Eko Software, das sich aus Hack'n'Slash-Fans zusammensetzt, führt dieses neue Feature ein, um zum Erschaffen individueller Charaktere und Geschichten einzuladen und euch die Möglichkeit zu geben, wirklich einzigartige Builds zu erstellen.

"Dragonkin: The Banished" wird am 06. März 2025 im Early Access erscheinen. Zum finalen Release wird es auch auf Konsole veröffentlicht.