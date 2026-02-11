Dragonkin: The Banished erscheint im März

Publisher Nacon und Entwickler Eko Software haben den Releasetermin von "Dragonkin: The Banished" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis März gedulden.

Demnach wird "Dragonkin: The Banished" ab 19. März erhältlich sein. Die Plattformen waren mit PS5, Xbox Series X und dem PC ja schon länger bekannt.

Schon jetzt werden wir mit einem neuen Release Date Trailer zusätzlich auf "Dragonkin: The Banished" eingestimmt. Darin zeigt man uns 51 Sekunden lang, was das Spiel ausmacht. Dabei werden primär atmosphärische Story-Sequenzen geboten. Der orchestrale Soundtrack kann sich ebenfalls hören lassen.

"Dragonkin: The Banished" war im Februar 2024 im Rahmen einer Ausgabe von Nacon Connect vorgestellt worden.