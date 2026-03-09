Dragonkin: The Banished: Flotter Trailer

Nacon und Eko Software präsentieren einen weiteren Trailer zu "Dragonkin: The Banished". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns 45 Sekunden lang sowohl der lokale als auch der Online-Koop-Modus von "Dragonkin: The Banished" in bewegten Bilden vorgestellt. Dabei setzt man überwiegend auf flott zusammengeschnittene In-Game-Sequenzen und einen treibenden Soundtrack.

Im Online-Koop-Modus von "Dragonkin: The Banished" können wir Gruppen von zwei bis vier Personen bilden, um zusammen die Welt zu erkunden und gegen die drakonische Bedrohung zu kämpfen. Dabei erhält jedes Gruppenmitglied eigene Beute, welche völlig frei mit den anderen im Team gehandelt werden kann.

Die Stadt Montescail dient als soziales Zentrum, das zahlreiche Spieler gleichzeitig beherbergen kann und sich gleichzeitig durch die Handlungen jedes einzelnen weiterentwickelt. Durch gesammelte Erfahrung bringen Spieler die Stadt und ihre Dienstleistungen voran und schalten Verbesserungen frei, welche der gesamten Community zugutekommen. Das gemeinsame Abenteuer setzt sich zudem in den Endgame-Aktivitäten fort, die ebenfalls vollständig im Team erlebt werden können.

"Dragonkin: The Banished" erscheint am 16. März für den PC. PS5 und Xbox Series X werden drei Tage später, also am 19. März, damit versorgt.