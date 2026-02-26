Dragonkin: The Banished erhält Update

Nacon und Eko Software geben bekannt, dass mittlerweile das dritte Update für "Dragonkin: The Banished" verfügbar ist. Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit zu dem Spiel.

Das Update für "Dragonkin: The Banished" bringt mehrere Verbesserungen mit sich, die von der Community während der Early-Access-Phase gefordert worden waren. Darüber hinaus bietet das Studio die Möglichkeit, den neuen Online-Koop-Modus, welcher sich derzeit in Entwicklung befindet, im Rahmen einer offenen Beta zu testen.

In der Wartezeit auf die endgültige Veröffentlichung des Spiels bringt das jüngste Update weitere Verbesserungen, die auf dem Feedback der Community basieren:

Ein übersichtlicheres und einfacheres Fortschrittssystem für die Stadt Montescail

Eine vollständige Überarbeitung der Fähigkeiten und ihrer Energiekosten, weg vom bisherigen Generator/Spender-System

Das Fertigkeitensystem namens „Ancestral Grid” wurde zudem überarbeitet, um seine Funktionalität zu optimieren und uns die Möglichkeit zu geben, effektivere Builds zu erstellen.

Darüber hinaus bietet die offene Beta für den Online-Koop-Modus einen Einblick in alle neuen Möglichkeiten, die "Dragonkin: The Banished" in seiner Version 1.0 bieten wird: Wir können nun die Hauptgeschichte und den Endgame-Inhalt in Gruppen von 2 bis 4 Spielern durchspielen, wobei der Fortschritt für das komplette Team gemeinsam gilt. Die Stadt Montescail dient dabei als dynamischer sozialer Knotenpunkt, der mehrere Spieler pro Stadt beherbergen kann. Die Stadt verbessert sich auch durch die Aktionen aller Spieler. Kooperation steht im Mittelpunkt des Gameplays mit Mechanismen zur gegenseitigen Unterstützung, wie etwa der Möglichkeit, eine Teamkollegin oder einen Teamkollegen wiederzubeleben, sich sofort an dessen Seite zu teleportieren oder Gegenstände zwischen Spielern zu tauschen.

"Dragonkin: The Banished" erscheint am 16. März für den PC. PS5 und Xbox Series X werden drei Tage später versorgt.