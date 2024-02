Bekommt Dragon's Dogma II eine Demo?

Es könnte sein, dass bald eine Demo von "Dragon's Dogma II" erscheint. Zumindest wurde ein erstes Anzeichen gesichtet, das diesbezüglich Hoffnung macht.

So ist aufmerksamen Augen bei Reddit nicht entgangen, dass es ein entsprechendes Update der Steam-Datenbank von "Dragon's Dogma II" gab. Hoffen wir also einfach mal, dass wir uns bald tatsächlich über einen spielbaren Appetithappen zu dem Action-Rollenspiel freuen dürfen.

In "Dragon's Dogma II" erleben Spieler die Geschichte des Erweckten, eines Champions, dessen Herz vom Drachen gestohlen wurde. Während der Schauplatz der Fortsetzung die üppigen Hügel des Kassikers "Dragon's Dogma" und seiner Dark Arisen-Erweiterung widerspiegelt, findet dieses neue Abenteuer in einer Parallelwelt statt, in der zwei Nationen mit unterschiedlichen Ansätzen gegen die Drachenbedrohung kämpfen. Königinregentin Disa hat einen falschen Erweckten eingesetzt, um die Kontrolle über das Königreich Vermund für ihren Sohn zu bewahren. Simultan betrachtet die Biestren-Nation Battahl die andersartigen Vasallen als Quelle des Unglücks und hat sich der Anbetung der Strahlenden Flame und ihrer Kaiserin Nadinia zugewendet, um das Unglück abzuwenden.

"Dragon's Dogma II" erscheint am 22. März für PS5, Xbox Series X und den PC.