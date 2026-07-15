Dragon's Dogma II: Dark Arisen: Details zu den neuen Inhalten

Capcom hat sich in Person von Produzent Naoto Oyama zu den neuen Inhalten von "Dragon's Dogma II: Dark Arisen". So kennen wir nun auch deren ungefähren Umfang.

Demnach wird "Dragon's Dogma II: Dark Arisen" im Vergleich zum Hauptspiel mehr als 25 Stunden zusätzliche Spielzeit bieten. Wer wirklich alles sehen möchte, sollte erfahrungsgemäss noch etwas mehr Zeit einplanen.

Neu ist dabei die Region Norgan, deren Handlung rund 15 bis 20 Stunden umfasst. Hinzu kommen zwölf frische Dungeons, deren Abschluss jeweils etwa 30 bis 60 Minuten dauern soll. Zusammen ergibt sich damit ein Umfang von über 25 Stunden. Das Basisspiel selbst bietet bereits 30 bis 40 Stunden Spielzeit.

Laut Director Kento Kinoshita können wir die zwölf neuen Dungeons schon ab Level 20 betreten. Für die Region Norgan empfiehlt man uns jedoch einen Charakter auf etwa Level 40. Die Dungeons dienen ausserdem als Möglichkeit, schneller Erfahrungspunkte zu sammeln und stärkere Waffen sowie Rüstungen zu erhalten.

"Dragon's Dogma II: Dark Arisen" erscheint am 9. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.