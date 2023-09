Dragon's Dogma II: Frisches Gameplay

Capcom hat auf der Tokyo Game Show neue Gameplay-Impressionen aus "Dragon's Dogma II" gezeigt. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich knapp neun Minuten lang gezeigt, was "Dragon's Dogma II" zu bieten hat. Der inhaltliche Fokus des Materials liegt dabei auf der Spielwelt und den darin zu bewältigenden Aufgaben.

"Dragon's Dogma II" ist ein Action-Rollenspiel, das die Spieler in eine fesselnde Fantasy-Welt versetzt. Sie führen eine Gruppe von bis zu drei KI-Begleitern an, die als Vasallen bekannt sind, einschliesslich ihres eigenen Haupt-Vasallen und bis zu zwei zusätzlichen Vasallen, die von anderen Spielern oder offline rekrutiert werden können. Bevor sich die Spieler auf die Reise begeben, müssen sie die Gruppe organisieren und sicherstellen, dass jedes Mitglied in der Lage ist, die Stärken der anderen zu nutzen und die Schwächen zu minimieren.

Wenn die Spieler ihre Reise in "Dragon's Dogma II" beginnen, können sie ihren gewünschten Spielstil aus den vier Laufbahnen wählen: Kämpfer, Bogenschütze, Dieb und Magier. Die Laufbahn des Erweckten und des Haupt-Vasallen kann zudem immer geändert werden, indem die Spieler die Laufbahngilden in der ganzen Welt besuchen und sie können auch neue Laufbahnen freischalten, während sie im Spiel voranschreiten.

"Dragon's Dogma II" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber aktuell unterminiert.