Dragon's Dogma II: Neues Update

Capcom hat ein weiteres Update für "Dragon's Dogma II" veröffentlicht. Praktischerweise erfahren wir auch, was sich damit ändert.

Demnach fügt das jüngste Update für "Dragon's Dogma II" einen leichten Modus hinzu. Wie der Name bereits andeutet, wird dadurch vieles einfacher in dem Action-Rollenspiel. Aber an einigen anderen Stellen wurde natürlich ebenfalls geschraubt und optimiert. Sämtliche Infos dazu entnehmen wir den offiziellen Patchnotes.

In "Dragon's Dogma II" erleben Spieler die Geschichte des Erweckten, eines Champions, dessen Herz vom Drachen gestohlen wurde. Während der Schauplatz der Fortsetzung die üppigen Hügel des Kassikers "Dragon's Dogma" und seiner Dark Arisen-Erweiterung widerspiegelt, findet dieses neue Abenteuer in einer Parallelwelt statt, in der zwei Nationen mit unterschiedlichen Ansätzen gegen die Drachenbedrohung kämpfen. Königinregentin Disa hat einen falschen Erweckten eingesetzt, um die Kontrolle über das Königreich Vermund für ihren Sohn zu bewahren. Simultan betrachtet die Biestren-Nation Battahl die andersartigen Vasallen als Quelle des Unglücks und hat sich der Anbetung der Strahlenden Flame und ihrer Kaiserin Nadinia zugewendet, um das Unglück abzuwenden.

"Dragon's Dogma II" erschien am 22. März für PS5, Xbox Series X und den PC.