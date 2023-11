Dragon's Dogma II: Showcase & Trailer

Gestern Abend wurde bekanntlich ein Showcase zu "Dragon's Dogma II" auf den üblichen Kanälen ausgestrahlt. Zunächst einmal könnt ihr euch den kompletten Showcase (knapp 14 Minuten lang) und einen neuen Trailer (rund zweieinhalb Minuten lang) zu Gemüte führen:

Und um gleich die wichtigste Frage aus dem Weg zu räumen: Ja, "Dragon's Dogma II" wird am 22. März 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC erscheinen. Das Datum war bereits wenige Stunden vor der Präsentation durchgesickert und wurde nun auch offiziell bestätigt.

In "Dragon's Dogma II" erleben Spieler die Geschichte des Erweckten, eines Champions, dessen Herz vom Drachen gestohlen wurde. Während der Schauplatz der Fortsetzung die üppigen Hügel des Kassikers "Dragon's Dogma" und seiner Dark Arisen-Erweiterung widerspiegelt, findet dieses neue Abenteuer in einer Parallelwelt statt, in der zwei Nationen mit unterschiedlichen Ansätzen gegen die Drachenbedrohung kämpfen. Königinregentin Disa hat einen falschen Erweckten eingesetzt, um die Kontrolle über das Königreich Vermund für ihren Sohn zu bewahren. Simultan betrachtet die Biestren-Nation Battahl die andersartigen Vasallen als Quelle des Unglücks und hat sich der Anbetung der Strahlenden Flame und ihrer Kaiserin Nadinia zugewendet, um das Unglück abzuwenden.

Das Showcase bot einen Blick auf einige der Ziele, zu denen Quests die Spieler führen können, wie zum Beispiel die Elbenenklave „Heilige Laube“. Die Elben dort kommunizieren in ihrer eigenen Sprache und Vasallen, die ihre Sprache verstehen können, übersetzen für die Erweckten, während sie in der Gruppe sind. Die Vasallen können sich auch auf diverse Fertigkeiten spezialisieren, was ihre Persönlichkeiten noch ausgeprägter macht.