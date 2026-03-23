Kommt ein DLC für Dragon's Dogma 2?

Rund um „Dragon’s Dogma 2“ machen aktuell neue Gerüchte die Runde. Auslöser ist ein von Capcom veröffentlichtes Artwork zum zweiten Jubiläum des Action-Rollenspiels, das in der Community intensiv analysiert wird.

Im Fokus steht dabei ein vermeintlich versteckter Hinweis innerhalb des Bildes. Spieler wollen eine Botschaft entziffert haben, die von Greifen-Sichtungen aus einer bislang unbekannten nördlichen Region berichtet. Diese Gegend taucht im Hauptspiel selbst nicht auf, wird jedoch offenbar angedeutet.

Zusätzlich sorgt eine bislang unbekannte Figur im Artwork für Diskussionen. Einige Fans vermuten, dass es sich dabei um einen möglichen neuen Charakter handelt, der in einer Erweiterung eine Rolle spielen könnte.

Die Theorien gehen noch weiter: In der Community wird spekuliert, dass Capcom gezielt auf eine neue Region im Norden hinarbeiten könnte – ein Gebiet, das im Spiel zwar mehrfach erwähnt, aber nie betreten wird.

Offiziell bestätigt ist bislang nichts. Dennoch hoffen viele Spieler auf ein Add-on im Stil von „Dark Arisen“, das schon den ersten Teil deutlich erweitert hatte. Ob sich die Hinweise tatsächlich als Teaser für neuen Content entpuppen, bleibt abzuwarten.