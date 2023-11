Potenzielles Release-Datum zu Dragon's Dogma II

Ein aktuell kursierendes Gerücht besagt, dass das heiss erwartete "Dragon's Dogma II" am 22. März 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen soll. Dieses Datum ist nicht etwa von Capcom selbst "erbeutet" worden, sondern wurde bei einer Alterseinstufung des Games durch PEGI verwendet.

Ob das Gerücht stimmt, werden wir möglicherweise noch in diesem Monat erfahren. Denn am 28. November findet eine Präsentation statt, die sich um "Dragon's Dogma II" drehen wird. Hierzulande beginnt diese um 22 Uhr. Darin werden die "aktuellen News" zu dem Game geteilt und sowohl Director Hideaki Itsuno als auch Produzent Yoshiaki Hirabayashi werden daran teilnehmen. Ob auch wirklich das Release-Datum mitgeteilt wird, steht jedoch noch in den Sternen.