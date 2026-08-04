Dragon's Dogma II bekommt 60-fps-Update auf PS5 & Xbox Series X

Capcom hat ein 60-fps-Update für "Dragon's Dogma II" auf PS5 und Xbox Series X in Aussicht gestellt. Ein Releasefenster dafür gibt es auch schon.

Bei besagtem Update für "Dragon's Dogma II" handelt es sich um die Version 3.2 des Action-Rollenspiels. Es soll laut Produzent Naoto Oyama neben den butterweichen 60 Bildern pro Sekunde weitere Optimierungen vornehmen und schon Ende des Monats verfügbar sein. Zusätzliche Informationen dazu werden bis dahin noch folgen.

Erst im Juli hatte sich Capcom in Person von Produzent Naoto Oyama zu den neuen Inhalten des kommenden "Dragon's Dogma II: Dark Arisen" geäussert. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dragon's Dogma II" erschien am 22. März 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.