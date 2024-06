Weiteres Update für Dragon's Dogma II

Capcom hat ein neues Update für "Dragon's Dogma II" veröffentlicht. Gleichzeitig verrät man auch, was sich damit ändert.

So gibt es jetzt in "Dragon's Dogma II" eine Option, mit der wir die 120-Hz-Ausgabe ein- und ausschalten können sowie eine Option zum Ändern der Grafikeinstellungen. Die Bildraten in Bereichen mit vielen NPCs, wie etwa in Stadtzentren, sollten dadurch verbessert werden. Darüber hinaus dürfte das Umschalten der Grafikeinstellungen auf "niedrig" die Bildraten weiter verbessern. Alle Details könne wir, wie gewohnt, in den englischen Patchnotes nachlesen.

In "Dragon's Dogma II" erleben Spieler die Geschichte des Erweckten, eines Champions, dessen Herz vom Drachen gestohlen wurde. Während der Schauplatz der Fortsetzung die üppigen Hügel des Kassikers "Dragon's Dogma" und seiner Dark Arisen-Erweiterung widerspiegelt, findet dieses neue Abenteuer in einer Parallelwelt statt, in der zwei Nationen mit unterschiedlichen Ansätzen gegen die Drachenbedrohung kämpfen. Königinregentin Disa hat einen falschen Erweckten eingesetzt, um die Kontrolle über das Königreich Vermund für ihren Sohn zu bewahren. Simultan betrachtet die Biestren-Nation Battahl die andersartigen Vasallen als Quelle des Unglücks und hat sich der Anbetung der Strahlenden Flame und ihrer Kaiserin Nadinia zugewendet, um das Unglück abzuwenden.

"Dragon's Dogma II" erschien am 22. März für PS5, Xbox Series X und den PC.