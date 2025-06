Drapline startet bald in den Early Access

Publisher und Entwickler Vaka Game Magazine sowie Entwickler Kanawo nennen ein konkretes Datum für den Early-Access-Start von "Drapline". Konkret ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

So startet "Drapline" am 30. Juni auf dem PC in den Early Access. Ein frischer Release Date Trailer begleite die Termnierung. Darin stimmt man uns fast eineinhalb Minuten lang auf den Titel ein.

Bei "Drapline handelt es sich um ein Roguelite-Trainingsspiel, in dem wir ein Drachenmädchen aufziehen, das alles frisst, und sie trainieren, um innerhalb eines Jahres die Stärkste zu werden. Wir füttern sie dabei mit verschiedenen Dingen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, kombinieren verschiedene Fähigkeiten, um unsere eigene Strategie zu entwickeln, und besiegen die drohende Katastrophe.