DreadOut Remastered Collection auch für Xbox One

Soft Source Publishing und Entwickler Digital Happiness haben einen Releasetermin für die Xbox-One-Umsetzung der "DreadOut Remastered Collection" verkündet. Demnach ist es sogar noch in dieser Woche soweit.

So ist die "DreadOut Remastered Collection" bereits ab übermorgen auch für die Xbox One erhältlich. Da über eventuelle Unterschiede zu den übrigen Fassungen nichts gesagt wird, gehen wir von einer Originalgetreuen Portierung ohne neue Inhalte aus.

Die "DreadOut Remastered Collection" besteht aus "DreadOut" and "DreadOut: Keepers of the Dark" und wurde im Mai 2024 offiziell enthüllt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Die "DreadOut Remastered Collection" erschien am 16. Januar 2025 für PS4, PS5 und Switch. Die PC-Version folgte am 14. Mai 2025.