Dreadwoods Gatekeeper: Atmosphärischer Gameplay-Trailer

Entwickler und Publisher Raw Tale Games hat einen frischen Gameplay-Trailer zu "Dreadwoods Gatekeeper" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns über zwei Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Dreadwoods Gatekeeper" zu erwarten sein wird. Dabei setzt man überwiegend auf düstere Szenen der Spielwelt und einige Charaktere lernen wir ebenfalls kennen.

Das Gameplay-Grundgerüst von "Dreadwoods Gatekeeper" klingt dabei sehr interessant: Wir werden darin nämlich Torwächter an einem abgelegenen Aussenposten, erfüllen unsere täglichen Pflichten, inspizieren Handelswagen, patrouillieren das Gelände und halten die verwitterte Station instand, Allmählich entdecken wir dann, dass mit diesem Ort irgendetwas ganz und gar nicht stimmt.

"Dreadwoods Gatekeeper" ist für den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.