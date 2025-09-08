Stellenabbau bei Dreamhaven

Nicht nur bei Firaxis Games, sondern auch bei Dreamhaven ist es zu einem Stellenabbau gekommen. Ein offizielles Statement dazu liegt ebenfalls vor.

Konkrete Zahlen zu den Entlassungen bei Dreamhaven werden dabei leider nicht genannt. Betroffen ist aber vor allem die Publishing-Sparte. Das offizielle Statement von Unternehmensgründer und CEO Mike Morhaime zu dem Thema sieht folgendermassen aus:

"Diese Entscheidungen sind nie einfach – sie betreffen talentierte Kollegen, die eine wichtige Rolle beim Aufbau der Grundlagen von Dreamhaven gespielt und uns in einem für uns ereignisreichen Jahr unterstützt haben. Von der Organisation der Dreamhaven Showcase bis hin zur Unterstützung bei der Veröffentlichung von drei Spielen hat jeder bei Dreamhaven dazu beigetragen, unsere Spiele mit der Welt zu teilen. Ich bin zutiefst dankbar für die Kreativität, das Engagement und die harte Arbeit der Teamkollegen, von denen wir uns nun trennen müssen. Wir sind uns bewusst, dass dies zu einer Zeit geschieht, in der viel zu viele in unserer Branche mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Um unsere Kollegen bei ihren nächsten Schritten zu unterstützen, haben wir ihnen Abfindungspakete und Sozialleistungen angeboten. Auch wenn die heutige Nachricht schwer zu verkraften ist, blicke ich weiterhin optimistisch in die Zukunft von Dreamhaven und auf die Erfahrungen, die noch vor uns liegen."

Dreamhaven wurde im September 2020 gegründet.