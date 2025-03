Dreams of Another auch für PC

Entwickler Q-Games kündigt "Dreams of Another" auch für den PC an. Einen Trailer dazu hat man ebenfalls parat.

Hier werden wir knapp eineinhalb Minuten lang auf "Dreams of Another" eingestimmt. Unklar ist noch, ob auch PC VR unterstützt wird, da die bereits vorgestellte PS5-Version ja auch mit der PlayStation VR2 genutzt werden kann.

Bei "Dreams of Another" handelt es sich um ein Erkundungs- und Actionspiel aus der Third-Person-Perspektive, welches sich um das philosophische Thema „Keine Schöpfung ohne Zerstörung“ dreht. Anstatt Objekte durch Schüsse zu zerstören, materialisieren sich darin unsere Schüsse und erschaffen die Welt.

"Dreams of Another" erscheint somit im weiteren Jahresverlauf für PS5 und den PC.