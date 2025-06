Dreams of Another auch für PlayStation VR2

Sony hat "Dreams of Another" auch für seine PlayStation VR2 in Aussicht gestellt. Für PS5 und PC war das Spiel ja schon länger angekündigt worden.

Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal über eine Minute lang auf "Dreams of Another" für die PlayStation VR2 ein. Darin zeigt sich, dass der Titel den Sprung in die virtuelle Realität offenbar gut verkraftet hat.

Bei "Dreams of Another" handelt es sich um ein Erkundungs- und Actionspiel aus der Third-Person-Perspektive, welches sich um das philosophische Thema „Keine Schöpfung ohne Zerstörung“ dreht. Anstatt Objekte durch Schüsse zu zerstören, materialisieren sich darin unsere Schüsse und erschaffen die Welt.

"Dreams of Another" erscheint somit im weiteren Jahresverlauf für PS5, PlayStation VR2 und den PC.