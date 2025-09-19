Dreams of Another: Sehenswertes Video

Q-Games hat mittlerweile ein interessantes Video zu "Dreams of Another" ins Netz gestellt. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier gewährt man uns nämlich fast zwei Minuten lang neue Einblicke in "Dreams of Another". Ausserdem erklärt Baiyon, der Director des Titels und Multimedia-Künstler, einige der konzeptionellen Ideen dahinter.

Konkret möchte er dabei die Inspiration hinter den grundlegenden Themen von "Dreams of Another" mit uns teilen. Dazu zählen etwa die Ideen hinter den Objektdialogen, die den Titel so besonders machen, sowie seine persönliche Hingabe zum Soundtrack, den er komplett komponiert hat. Anschliessend haben wir sicher einen völlig neuartigen Bezug zu dem Spiel.

"Dreams of Another" erscheint am 10. Oktober für PS5, PlayStation VR2 und den PC.