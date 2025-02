Dreams of Another von Q-Games angekündigt

Ihr dürft euch auf ein neues Spielerlebnis freuen, das vom japanischen Studio Q-Games entwickelt wird. "Dreams of Another" ist das neueste Werk des Multimedia-Künstlers Baiyon, der bereits für "PixelJunk Eden" verantwortlich war. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der PlayStation State of Play.

Das Spiel, welches unter dem philosophischen Thema "Keine Schöpfung ohne Zerstörung" steht, bietet eine ungewöhnliche Spielmechanik. Anstatt Objekte durch Schiessen zu zerstören, erschaffen eure Schüsse die Welt. Diese neuartige Herangehensweise soll Euch in eine neue Dimension entführen und die Normen des Genres in Frage stellen.

"Dreams of Another" wird voraussichtlich im Jahr 2025 für PlayStation 5 und PS VR2 erscheinen.