Super Mario auf der PlayStation

Dass "Super Mario" zur Nintendo gehört, weiss jedes Kind. Der rotgekleidete Klempner bereichert die Gaming-Welt seit 1985 über verschiedene Konsolen des japanischen Videospiel-Konzerns. Diese Regel wurde gerade gebrochen, denn das in dem folgenden Post eingebundene Video stammt von einer PlayStation 4, und somit von einem anderen japanischen Videospiel-Konzern:

In einer beachtlichen Leistung gelang es dem Creator 'DeadShotLazer72' eine authentische Mario-Erfahrung in dem PlayStation 4 Titel "Dreams" zu erstellen. In "Dreams" können wir eigene Spiele erstellen und, wie das hier vorgestellte Projekt beweist, sogar die Grenzen zwischen Konsolen verwischen. Geteilt wurde diese beachtliche Leistung von dem _X-Account 'Apeinator 3D', welcher darüber hinaus darauf hinweist, welches starke Tool mit der Beendigung des PS4-Lebenszyklus, verloren geht. "Dreams" ist zwar noch spielbar, der offizielle Support wurde jedoch 2023 eingestellt.