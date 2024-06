Dredge: Collector's Edition und Erweiterung

Black Salt Games und Team17 Digital haben "The Iron Rig", die zweite Erweiterung des Indie-Angel-Adventures "Dredge", enthüllt.

"The Iron Rig" ist die zweite Premium-Erweiterung nach "The Pale Reach", das letztes Jahr erschien. Im DLC kehren die Spieler mit neuen Zielen in alte Regionen zurück und können zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Hauptspiels in ihr neues Abenteuer einsteigen.

Ihr arbeitet mit der Ironhaven Corporation zusammen und sammelt Ressourcen, um ein formidables Hauptquartier zu errichten und neue Ausrüstung, Fähigkeiten, Gadgets und Verbrauchsgegenstände freizuschalten.

Als die Operation auf der Bohrinsel Fahrt aufnimmt, rührt sich etwas in den urzeitlichen Tiefen: Eine dunkle Flüssigkeit sickert in die altbekannten und eigentlich sicheren Regionen des Spiels und verwandelt sie in Gefahrenzonen. Die Spieler müssen genau abschätzen, was für einen Einfluss die seltsame Substanz auf die lokale Fischpopulation hat. Sie ziehen merkwürdige Exemplare aus den Tiefen des Abgrunds hervor und fügen der spielinternen Enzyklopädie mehr als 50 neue Arten hinzu.

Die Erweiterung erscheint am 15. August für die Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.