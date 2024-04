Dredge feiert ersten Geburtstag

Publisher Team17 und Entwickler Black Salt Games haben am Wochenende den ersten Geburtstag von "Dredge" gefeiert. Neben einer grosszügigen Spende für den New Zealand Whale and Dolphin Trust gab es auch einen interessantes Video zu sehen.

Hier wird nämlich nicht nur der erste Geburtstag von "Dredge" gefeiert, sondern ganz am Ende auch neuer Content angeteasert. Genauere Informationen dazu oder gar einen konkreten Termin dafür gibt es bisher natürlich noch nicht.

In "Dredge" übernehmt ihr die Rolle eines Fischers und müsst euch nicht nur darum kümmern, dass genug Fische in euren Netzen landen, sondern auch einige düstere Geheimnisse lüften. Rollenspielelemente würzen das Gameplay zusätzlich.

"Dredge" ist seit 30. März 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.