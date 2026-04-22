Drill Core auch für Konsole

Publisher tinyBuild und Entwickler Hungry Couch kündigen Umsetzungen von "Drill Core" für die Konsolenwelt an. Zudem gibt es einen konkreten Releasetermin für den "The Machine World"-DLC.

So wird "Drill Core" schon am 28. April, also kommenden Dienstag, auch für PS5, Xbox Series X und Switch veröffentlicht. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen offenbar nicht.

Am selben Tag ist auch die "The Machine World"-Erweiterung für "Drill Core" erhältlich. Diese bietet weitere Ebenen, die es zu entdecken gilt, frische Herausforderungen und eine Vielzahl von Verbesserungen, welche den Spielkomfort erhöhen. Ein neuer Trailer bietet uns 27 Sekunden lang flotte Spielszenen aus dem DLC.

"Drill Core" erschien bereits am 17. Juli 2025 für den PC.