Drill Deep angekündigt

Crossbridge Games, Entwickler hinter "Salty Dogs" und "Lost Railway", kündigt "Drill Deep" an, einen Coalpunk-Lovecraft-Roguelite-Clicker. "Drill Deep" erscheint 2026 für den PC und lädt euch ein, zur Spitzhacke zu greifen und zu etwas hinabzusteigen, das nie gefunden werden sollte.

Die Roguelite-Natur von "Drill Deep" lässt euch immer wieder in die Mine hinabsteigen, um Kohle, Erz und alles andere abzubauen, was die Erde dort verbirgt. Denkt daran, schnell zu arbeiten: Bald werden die Verderbnis von euch, eurem Kanarienvogel und dem gesamten Betrieb an der Oberfläche Besitz ergreifen. Nutzt an diesem Punkt das, was ihr ausgraben konntet, um permanente Upgrades für den nächsten Durchgang herzustellen. Der Zyklus beginnt von vorn und ihr steigt erneut hinab. Vielleicht schafft ihr es dieses Mal, zumindest eine Minute durchzuhalten.

"Drill Deep" beginnt im vertrauten Fluss des schrittweisen Fortschritts. Ihr klickt Blöcke weg, während ihr gleichzeitig den Betrieb verwaltet, indem ihr die Basis an der Oberfläche ausbaut, optimiert und verbessert. Das Lager an der Oberfläche wächst, Schornsteine ragen empor, Fortschrittsdiagramme ticken nach oben. Es ist fast gemütlich dort draussen. Definitiv besser als der Galgen.

Doch da unten ist noch etwas anderes. Während ihr hinabsteigt, wird das Gestein älter und die Realität verzerrt sich. Ihr beginnt, ungewöhnliche Formationen, jenseitige Fossilien und sogar Inschriften in unbekannten Sprachen zu finden. Die Arbeiter kommentieren sie nicht. Zuerst tut ihr es auch nicht.

Der Horror jagt euch in "Drill Deep" nicht. Ihr geht Block für Block darauf zu und werdet es nicht bemerken, bis ihr bereits verloren seid. Das Grauen skaliert mit dem Fortschritt: Die Realität wird leise und schrittweise strapaziert, je tiefer ihr kommt. Keine Jump-Scares, keine Monster, die euch jagen. Nur die wachsende Gewissheit, dass hier schon lange vor der Existenz der Menschheit etwas war und dass es weiss, dass ihr kommt.