Driveloop angekündigt

Stunbyte Games kündigt "Driveloop" für den PC an. Einen ersten Trailer dazu hat man selbstverständlich ebenfalls im Gepäck.

Hier werden wir über eine Minute lang auf "Driveloop" eingestimmt. Dabei gibt es unter anderem ein paar feurige Szenen zu sehen, die von treibender Musik untermalt sind.

Bei "Driveloop" handelt es sich um einen 3D-Shooter im Survivor-Stil in postapokalyptischen Städten. Wir erleben darin intensive, taktische Fahrten und explosive Kämpfe, indem wir unser Fahrzeug aufrüsten und anpassen, um endlose Wellen von Feinden zu überleben. Wir durchqueren realistische Umgebungen, die an echte Städte erinnern, voller Gefahren an allen Ecken. Hier überlebt am Ende nur der Schnellste. Bist du bereit für die Herausforderung?

"Driveloop" erscheint im April 2025.