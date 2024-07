Driver: Live-Action-Serie gestrichen

Laut Journalist Stephen Totilo wird die bereits 2021 angekündigte Live-Action-Serie zu "Driver" nicht mehr erscheinen. Der Franchise selbst ist deshalb aber noch lange nicht tot.

Grund für die Einstellung der Live-Action-Serie zu "Driver" ist, dass die zugehörige Produktionsfirma Binge mittlerweile ihre Pforten geschlossen hat. Dies wurde mittlerweile auch von einem Ubisoft-Sprecher bestätigt. Stephen Totilo ergänzt in diesem Zusammenhang aber, dass Ubisoft aktuell an Projekten arbeitet, die mit dem Franchise verbunden sind. Um welche es sich genau handelt, wurde nicht verraten.

Der bisher letzte Teil der "Driver"-Reihe ist "Driver San Francisco". Er wurde bei uns am 2. September 2011 für PS3, Xbox 360 und Wii veröffentlicht. Die PC-Umsetzung folgte genau vier Wochen später, also am 30. September 2011.