Drop Duchy Complete Edition für Konsolen

"Drop Duchy: Complete Edition" erscheint am 21. April 2026 für PlayStation 5 und Nintendo Switch. Diese Edition enthält alle bisherigen Zusatzinhalte, namentlich die DLCs "The Tribe" und "The North". Auf der Xbox ist der Titel bereits verfügbar.

In einer mittelalterlichen Welt, die an Miniaturmodelle erinnert, kombiniert das Spiel Deckbuilding, Puzzle-Elemente und Roguelite-Fortschritt. Ihr baut euer Herzogtum auf, indem ihr Geländeplättchen und Gebäude platziert. Dabei sammelt ihr Ressourcen und stellt Streitkräfte auf, um feindliche Truppen zu besiegen.

Euch stehen über 110 Karten zur Verfügung, mit denen ihr euer Deck an euren Spielstil anpasst und das Wachstum eures Reiches beeinflusst. Durch das Freischalten neuer Karten könnt ihr bei jedem Durchlauf andere Kombinationen und Strategien entdecken. Das Spiel bietet einen minimalistischen Look und taktisches Gameplay.