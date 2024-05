Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! auch für PlayStation, Xbox & PC

Sega kündigt Portierungen von "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC an. Konkret terminiert sind diese auch schon.

Demnach erscheint "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!" am 17. Juli auch für die eingangs erwähnten Plattformen. Für Switch ist der Titel ja schon seit dem 26. April erhältlich.

In "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!" erkundet ihr eine dynamische Welt, die wie ein Brettspiel designt ist. Jedes Spielfeld enthält denkwürdige Orte aus dem Anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", inklusive dem Fujikasane-Berg und Asakusa. Mit dem Tag-Nacht-Wechsel verändern sich auch die Felder des Spielbretts, die neue Events und Möglichkeiten für die Spieler bringen, die sie bei der Planung ihres nächsten Zuges entdecken können.