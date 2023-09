Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! - Release 2024

In "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!" erkundet ihr die dynamische Welt, die wie ein Brettspiel designt ist. Jedes Spielfeld enthält denkwürdige Orte aus dem Anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", inklusive dem Fujikasane-Berg und Asakusa. Mit dem Tag-Nacht-Wechsel verändern sich auch die Felder des Spielbretts, die neue Events und Möglichkeiten für die Spieler bringen, die sie bei der Planung ihres nächsten Zuges entdecken können.

Wähle aus einer Auswahl der beliebten Kämpfer wie Tanjirō Kamado, Zeniitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira und 9 Hashiras aus, bevor du dich entweder online oder lokal in die spassige, aufregende Mehrspieler-Action für bis zu 4 Spieler wirfst. Stelle dich einer Auswahl von aufregenden Minispielen, triff bekannte Charaktere, arbeitet zusammen, um die gefährlichen Dämonen zu besiegen, die in der Nacht warten, und werde der stärkste Dämonenjäger von allen!

"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!" erscheint 2024 für Nintendo Switch.