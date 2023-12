Termin für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!

Sega hat "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!" zwar bereits vor geraumer Zeit angekündigt, aber erst jetzt gibt es einen konkreten Releasetermin dafür. Einen neuen Trailer können wir ebenfalls begutachten.

Zudem wurden zwei neue Spielbretter vorgestellt, nämlich "Brett Zwei" mit Tsuzumi Mansion und Mount Natagumo und "Brett Drei" mit dem Mugen-Zug. Auf den Spielbrettern erwarten uns Minispiele, welche von" Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" inspiriert wurden und jede Menge Dämonenkämpfe.

In "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!" erkundet ihr die dynamische Welt, die wie ein Brettspiel designt ist. Jedes Spielfeld enthält denkwürdige Orte aus dem Anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", inklusive dem Fujikasane-Berg und Asakusa. Mit dem Tag-Nacht-Wechsel verändern sich auch die Felder des Spielbretts, die neue Events und Möglichkeiten für die Spieler bringen, die sie bei der Planung ihres nächsten Zuges entdecken können.

"Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!" erscheint am 26. April 2024 für Switch.