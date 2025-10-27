Death Stranding: Director's Cut jetzt für PlayStation 5 Pro optimiert

Auch der "Death Stranding: Director's Cut" ist mittlerweile für die PlayStation 5 Pro optimiert worden. Dies geht aus einer entsprechenden Angabe im PlayStation Store hervor.

Sony und Kojima Productions haben dagegen bisher leider noch nicht verraten, wie die Optimierungen von "Death Stranding: Director's Cut" für die PlayStation 5 Pro genau aussehen. Erfahrungsgemäss gehen wir aber von noch höher aufgelösten Texturen, kürzeren Ladezeiten und PSSR-Unterstützung aus..

Im Vergleich zum Originalspiel bietet uns der "Death Stranding Director’s Cut" viele neue Inhalte und verbesserte Gameplay-Funktionen. Brandneue Waffen, Ausrüstung, Fahrzeuge sowie neue Modi, Missionen und erkundbare Gebiete plus erweiterte Storylines und Verbesserungen der Benutzeroberfläche stehen dabei etwa zur Verfügung.

"Death Stranding" ist für PS4, PS5, Xbox Series X, iOS und den PC erhältlich.