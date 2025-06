Dune: Awakening: Accolades Trailer

Am ersten Wochenende nach der Veröffentlichung hat "Dune: Awakening" seinen Spitzenrekord an gleichzeitigen Spielern gleich dreimal geknackt und erreichte über 189'000 Spielern, womit es den Rekord von 53'400 Spielern des Vorgängertitels "Conan Exiles" massiv übertraf und nun auch das am schnellsten verkaufte Spiel von Funcom ist.

"Dune: Awakening", das von Funcom entwickelte Open-World-Multiplayer-Survival-Spiel in grossem Stil, hat viele positive Kritiken erhalten und liegt derzeit bei einer 80er-Bewertung auf Metacritic.

Unseren Test zu "Dune: Awakening" findet ihr hier.