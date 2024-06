Dune: Awakening: Alternative Zeitline

Fans des "Dune"-Universums wissen, dass die Hauptfigur Paul Atreides die Fähigkeit besitzt, alle möglichen Zukünfte zu sehen. Dies ist die Grundlage für Funcoms erwartetes Open-World-Survival-MMO "Dune: Awakening". Nach vielen Spekulationen in der Community hat Funcom diese Woche auf dem Summer Game Fest einen neuen Cinematic-Trailer vorgestellt, der eine alternative Zeitlinie zeigt, die die Zukunft von Arrakis in die Hände des Spielers legt. Der Trailer wird von Paul Atreides gesprochen, der eine Spice-Vision einer Welt betrachtet, in der er nicht geboren wurde. Eine Vision von "Dune: Awakening".

In "Dune: Awakening" hat Jessica Atreides Paul nie geboren und sich stattdessen entschieden, den Befehlen der Bene Gesserit zu gehorchen und eine Tochter zu bekommen. Sie nennt sie Ariste Atreides, eine Figur, die die Spieler im Spiel kennenlernen werden. Diese wichtige Entscheidung löst eine Kettenreaktion aus, die die Situation auf Arrakis grundlegend verändert und schliesslich zum Überleben von Herzog Leto Atreides und einem Krieg der Assassinen zwischen den Harkonnen und den Atreides führt.