Dune: Awakening: Detaillierter Deep Dive

Funcom präsentiert einen ausführlichen Deep Dive zu "Dune: Awakening". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über acht Minuten lang eine umfangreiche Übersicht zu "Dune: Awakening" geboten. So wirft man zunächst einen Blick zurück auf das erste Jahr und widmet sich etwa noch einmal den in diesem Zeitraum veröffentlichten Updates. Zudem gibt es eine Vorschau auf die bald erscheinenden Konsolenfassungen des Spiels.

Bereits im Juni hatte Funcom erklärt, warum "Dune: Awakening" kein Crossplay bieten wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dune: Awakening" ist seit 10. Juni 2025 für den PC erhältlich. PS5 und Xbox Series X folgen am 22. September.