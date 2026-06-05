Dune: Awakening: Funcom erklärt fehlendes Crossplay

Entwickler Funcom hat sich jetzt zum fehlenden Crossplay in "Dune: Awakening" geäussert. Dabei fand man klare und deutliche Worte dafür.

So stellt Funcom klar, dass nicht nur die Spieler gerne Crossplay in "Dune: Awakening" gehabt hätten, sondern auch sie als Entwickler. Problem sei aber, dass dessen Implementierung alles andere als leicht und sehr komplex sei. Man verwende seine Ressourcen deshalb lieber zur Optimierung der kommenden Konsolenfassungen.

Zudem sollte bedacht werden, dass dieses Problem für Xbox-Inhaber nur bedingt besteht. Hier sind nämlich Crossplay-Sitzungen mit Inhabern der PC-Version von "Dune: Awakening" möglich.

Erst vorgestern hatte man beim State of Play einen Termin für die Konsolenfassungen von "Dune: Awakening" verkündet. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dune: Awakening" ist seit 10. Juni 2025 für den PC erhältlich. PS5 und Xbox Series X folgen am 22. September.