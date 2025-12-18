Funcom enthüllt Dune: Awakening - Kapitel 3

Die meisten Verbesserungen und Ergänzungen in Kapitel 3 gehen direkt auf Wünsche und Feedback der Spieler zurück. Einer der häufigsten Wünsche war, den Spielern mehr Möglichkeiten für den Fortschritt zu bieten, sobald sie Stufe 6 erreicht haben. Kapitel 3 soll dies erfüllen und den Spielern tiefgreifendere Auswahlmöglichkeiten und sinnvollere Wege bieten, um sowohl im PvE als auch in anderen Spielmodi voranzukommen.

"Wir wissen, dass die Spieler sich ein reichhaltiger. Wir haben das Landsraad-System von Grund auf neu aufgebaut, neue Möglichkeiten zum Sammeln von Belohnungen hinzugefügt, egal ob man solo oder in Gruppen spielt, die Fraktionsränge erweitert und das neue Spezialisierungssystem eingeführt. Ausserdem gibt es neue Orte im Überland mit brandneuen Missionen und einzigartigen, wiederholbaren Teststationen mit steigendem Schwierigkeitsgrad für zusätzliche Belohnungen. Unser Ziel ist es, den Spielern im späteren Spielverlauf mehr Optionen als je zuvor zu bieten."

Joel Bylos, Creative Director von Dune: Awakening

Raiders of the Broken Lands – Kostenpflichtiger DLC: Mehr Material zum Bauen

Gleichzeitig mit dem kostenlosen Update für Kapitel 3 erscheint "Raiders of the Broken Lands", das ohne zusätzliche Kosten im Season Pass enthalten ist. Dieser DLC erfüllt einen der grössten Wünsche der Spieler: mehr Material zum Bauen! Das Ergebnis sind sage und schreibe 73 Bauteile und 17 Dekorationen, die von den Schmugglern des Imperiums inspiriert sind, sowie ein spezielles Stillsuit-Set, ein leichtes und ein schweres Rüstungsset, Waffenvarianten, Stoffmuster und Emotes.