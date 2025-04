Dune: Awakening bekommt Retro-Radio

Ihr könnt die Soundtracks der Videospiele "Dune" und "Dune II: Battle for Arrakis" aus dem Jahr 1992 in "Dune: Awakening" über das spielinterne Radio hören.

Der Soundtrack zu "Dune II: Battle for Arrakis" wurde von Frank Klepacki komponiert. Philippe Ulrich und Stéphane Picq komponierten den Dune: Spice Opera-Soundtrack, der 2024 neu gemastert wurde. Leider ist Stéphane Picq gerade im Februar 2025 verstorben.

"Dune hat ein Vermächtnis in Büchern und Filmen hinterlassen - aber auch in Videospielen. Die Soundtracks von Dune und Dune II gehörten zu den grossartigsten der 90er Jahre und es ist eine grosse Ehre, sie durch das Communinet in Dune: Awakening mit einer neuen Generation von Spielern teilen zu können."